96 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder hatten sich für Arbeitsniederlegungen ausgesprochen: Nun streiken die Flugbegleiter am Dienstag und Mittwoch. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter beider Linien hätten zuvor in getrennten Urabstimmungen mit jeweils mehr als 96 Prozent für die Arbeitsniederlegungen gestimmt. Weiter hieß es, der Konzern habe erst am Donnerstag ein Rekordergebnis in Höhe von fast 1,7 Milliarden Euro Nettogewinn verkündet. Das Kabinenpersonal müsse nun auch an diesem Erfolg beteiligt werden. Zudem müssten die Zugeständnisse, die während der Corona-Krise gemacht worden seien, kompensiert werden.

Erst heute früh hatte das Bodenpersonal der Lufthansa seinen mehrtägigen Warnstreik beendet. Die Gewerkschaft Verdi erhofft sich von den Maßnahmen Zugeständnisse bei den Tarifverhandlungen.

