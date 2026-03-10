Tarifkonflikt
Gewerkschaft VC ruft zu Streiks bei Lufthansa am Donnerstag und Freitag auf

Die Gewerkschaft VC hat die Piloten der Lufthansa und ihrer Tochtergesellschaften Cargo und Cityline zu zweitägigen Streiks am Donnerstag und Freitag aufgerufen. Begründet wurde der Ausstand damit, dass der Konzern nicht über substantielle Verbesserungen in der tariflichen Altersvorsorge sprechen wolle.

    Im Vordergrund sieht man mit Netzten gesicherte und abgedeckte Waren. Im Hintergrund wird ein Teil des Frachtflugzeugs mit der Aufschrift "Lufthansa Cargo" sichtbar.
    Eine MD-11 der Lufthansa Cargo wird auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens beladen - auch die Frachtlinie wird bestreikt. (dpa/Arne Dedert)
    Die Vereinigung Cockpit will erst weiterverhandeln, wenn ein verhandlungsfähiges Angebot vorliegt. Vom Streik nicht betroffen sind den Angaben zufolge Flugverbindungen zwischen Deutschland und dem Nahen Osten.

    Letzter Streik erst vor vier Wochen

    Die Lufthansa-Piloten hatten bereits vor rund vier Wochen für einen Tag gestreikt. Laut dem Unternehmen mussten 800 Flüge annulliert werden, rund 100.000 Passagiere waren betroffen.
    Ein Kernpunkt des Tarifstreits ist die betriebliche Altersvorsorge, die laut der Vereinigung Cockpit seit einer Umstellung auf ein kapitalmarktfinanziertes Modell weniger lukrativ ist. In der kommenden Woche läuft auch eine Urabstimmung unter den Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings aus, die dann ebenfalls streiken könnten.
