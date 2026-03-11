Tarifkonflikt

Eine MD-11 der Lufthansa Cargo wird auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens beladen - auch die Frachtlinie wird bestreikt. (dpa/Arne Dedert)

Die Vereinigung Cockpit will nach eigenen Angaben erst weiterverhandeln, wenn ein verhandlungsfähiges Angebot vorliegt. Vom Streik nicht betroffen sind den Angaben zufolge Flugverbindungen zwischen Deutschland und dem Nahen Osten.

Letzter Streik erst vor vier Wochen

Die Lufthansa-Piloten hatten bereits vor rund vier Wochen für einen Tag gestreikt. Laut dem Unternehmen mussten 800 Flüge annulliert werden, rund 100.000 Passagiere waren betroffen.

Ein Kernpunkt des Tarifstreits ist die betriebliche Altersvorsorge, die laut der Vereinigung Cockpit seit einer Umstellung auf ein kapitalmarktfinanziertes Modell weniger lukrativ ist. In der kommenden Woche läuft auch eine Urabstimmung unter den Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings aus, die dann ebenfalls streiken könnten.

