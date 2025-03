Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden fortgesetzt. (Andreas Arnold/dpa)

In Nordrhein-Westfalen legten zehntausende Beschäftigte landesweit die Arbeit nieder. Kindertagesstätten und Schwimmbäder blieben geschlossen; Straßenbahnen und Busse fahren nicht. Auch Beschäftigte in Stadtverwaltungen, Kliniken, Jobcentern und in der Abfallwirtschaft streiken.

Verdi fordert in den derzeitigen Tarifverhandlungen unter anderem acht Prozent mehr Lohn und drei zusätzliche freie Tage. Von Bund und Kommunen gibt es noch kein Angebot.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.