Nach Warnstreiks

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, werden die Gewerkschaft Verdi und die kommunalen Nahverkehrsbetriebe im Laufe des Tages Details bekanntgeben. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Warnstreiks in Bayern geben. Verdi hatte neben einem Lohnanstieg auch bessere Arbeitsbedingungen gefordert.
In dieser Woche war auch für Mecklenburg-Vorpommern eine Einigung erzielt worden. In einigen anderen Bundesländern laufen noch Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und den Nahverkehrsbetrieben.
Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.