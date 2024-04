Steuerbegünstigung von Überstunden

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die DGB-Vorsitzende Fahimi sagte den Funke-Medien, wer den Fachkräftemangel wirksam bekämpfen wolle, sollte dafür sorgen, dass mehr Eltern in Vollzeit arbeiten könnten. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland mehr als 1,3 Milliarden Überstunden geleistet worden, weit mehr als die Hälfte davon unbezahlt. Hier habe sich in den letzten Jahren ein riesiger Haufen Geld angehäuft, den sich die Arbeitgeber in ihre eigene Tasche steckten, betonte Fahimi.

Verdi-Chef Werneke sagte, anstatt Überstunden und Zuschläge steuerfrei zu stellen, wäre es sinnvoller, wenn die Arbeitgeber von vornherein so viel zahlten, dass Überstunden für Beschäftigte attraktiv seien und der Staat gleichzeitig Einnahmen erziele.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.