Vorschläge der Rentenexperten

Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), fordert neue Ansätze bei der Rente. (dpa / Michael Matthey)

Vassiliadis sagte im Deutschlandfunk, er erwarte von der Rentenkomission der Bundesregierung, dass sie auch neue Wege der Rentenfinanzierung aufzeige. Ein immer weiter steigendendes Renteneintrittsalter könne nicht die alleinige Lösung sein, um das Verhältnis von weniger Beitragszahlern zu mehr Rentnern zu lösen. Wer möchte und könne, solle gerne länger arbeiten, sagte Vassiliadis im Deutschlandfunk. Dafür gebe es bereits steuerliche Anreize.

Vorschläge der Rentenkommission

Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, dass eine von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission langfristig eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf maximal 70 Jahre empfehlen werde. Zudem solle das Rentenniveau von 48 auf 46 Prozent abgesenkt werden. Die Kommission teilte mit, ihr Abschlussbericht werde am 29. Juni erfolgen. Mehrere Mitglieder der Rentenkommission dementierten gegenüber dem Handelsblatt, dass sich ihr Gremium darauf geeinigt habe, das Renteneintrittsalter langfristig auf 70 Jahre zu erhöhen. Es gebe zwar Konsens, dass das Rentenalter schrittweise steigen solle – aber bisher keinerlei Festlegungen.

Reaktionen aus Politik und Gewerkschaften

Die Linken-Fraktionschefin Reichinnek warnte daraufhin vor einem "weiteren Auseinanderdriften zwischen oben und unten", denn einkommensärmere Menschen hätten im Schnitt eine niedrige Lebenserwartung. Der Arbeitnehmerflügel der CDU erklärte, eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre wäre "der falsche Schritt". Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Fahimi forderte mehr Erwerbstätige statt ein höheres Rentenalter.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.