Automobilindustrie

Im Vergleich zum Vorjahr sei das Ergebnis nach Steuern um rund 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit. 2024 lag der Gewinn noch bei 12,4 Milliarden Euro.

Bereits im vergangenen Monat hatte VW ein neues Sparprogramm mit einem Volumen von rund 60 Milliarden Euro angekündigt. Danach sollen die Kosten bis 2028 um 20 Prozent sinken. Im Zuge dessen könnten auch Werksschließungen und ein weiterer Stellenabbau zur Debatte stehen, hieß es. Grund für den Schritt seien die schleppenden Verkäufe in China und die US-Zölle.

