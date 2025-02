Autokonzern

Gewinneinbruch bei Mercedes-Benz wegen China-Schwäche (Marijan Murat / dpa / Marijan Murat)

Das Konzernergebnis fiel um gut 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Der Gesamtumsatz ging um 4,5 Prozent auf 145,6 Milliarden Euro zurück. Hauptursache dafür ist der schwächelnde Absatz in China. Mercedes kündigte Dividendenkürzungen und Aktienrückkäufe an. Im laufenden Jahr rechnet Konzern-Chef Källenius mit einem weiteren Rückgang und begründet dies mit einem weiter herausfordernden Umfeld in der Automobilbranche.

Der französische Autohersteller Renault konnte hingegen seinen Umsatz um über sieben Prozent verbessern. Nach Konzern-Angaben stieg insbesondere der Verkauf des Modells Scenic sowie des zu Renault gehörigen Dacia Duster. Auch Elektromodelle verkauften sich demnach besser als erwartet, größtenteils aber außerhalb Europas.

