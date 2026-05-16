Während die Erlöse im Schnitt um 3,7 Prozent zurückgingen, stiegen die Gewinne vor Zinsen und Steuern im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,4 Prozent. Das geht aus einer Analyse der Unternehmensberatung EY hervor. Die höchsten Quartalsgewinne verzeichneten die Deutsche Telekom, die Allianz und Eon. Einen Quartalsverlust verzeichneten lediglich Zalando und die Porsche Automobil Holding. Sämtliche Autohersteller im Dax mussten allerdings Gewinnrückgänge hinnehmen.
EY-Manager Brorhilker warnte vor strukturellen Problemen. Das bisherige Geschäftsmodell des ehemaligen Exportweltmeisters Deutschland funktioniere nicht mehr.
Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.