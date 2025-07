Autobranche

BMW verzeichnet im ersten Halbjahr Gewinneinbruch. (imago / blickwinkel / allOver / TPH)

Das teilte der Konzern in München mit. Ungeachtet dessen halte man an der Prognose für das Gesamtjahr fest. Finanzchef Mertl betonte, das Engagement in den USA helfe, die Zollauswirkungen zu begrenzen.

BMW hat sein weltweit größtes Werk in Spartanburg im Bundesstaat South Carolina und exportiert von dort aus SUV-Modelle unter anderem nach Europa.

Zuvor hatten schon Mercedes, Porsche und Audi einen Gewinneinbruch im ersten Halbjahr gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.