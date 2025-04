Die Förderbank KfW verzeichnet Gewinnrückgang. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Wie die Bank in Frankfurt am Main mitteilte, lag das Plus bei etwa 1,4 Milliarden Euro. 2023 war ein Gewinn von rund 1,6 Milliarden Euro verzeichnet worden. Finanzvorstand Loewen erklärte den Rückgang damit, dass die KfW im vergangenen Jahr deutlich mehr Eigenmittel in der Förderung eingesetzt habe.

Die KfW versorgt im Inland Mittelständler, Hausbauer und Studierende mit zinsgünstigen Krediten. Hinzu kommen Export- und Projektfinanzierung, die Förderung von Entwicklungs- und Schwellenländern sowie von Start-ups. Im vergangenen Jahr stellte die KfW Bankengruppe insgesamt fast 113 Milliarden Euro frische Fördergelder zur Verfügung.

