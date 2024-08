Unwetter in Teilen Deutschlands

In der Region von Nürnberg hat ein Blitz eine rund 2000 Quadratmeter große Lagerhalle mit Fahrzeugen in Brand gesetzt. (picture alliance / dpa / Pia Bayer)

In Bayern rückten Feuerwehr und Rettungskräfte wegen überfluteter Straßen und Kellern zu hunderten Einsätzen aus. Betroffen war vor allem die Region Franken. Teilweise kam es zu Stromausfällen. In Untermerzbach nördlich von Nürnberg schlug ein Blitz in eine Lagerhalle ein. Etwa 60 dort abgestellte Fahrzeuge gerieten laut Polizei in Brand.

Auch im Norden Thüringens, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sorgten Unwetter teils für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.