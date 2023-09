Bundesbauministerin Klara Geywitz. (IMAGO / Jens Schicke)

Die SPD-Politikerin verwies gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung", auf das Programm für Familien mit einem Jahreseinkommen bis 60.000 Euro zur Wohneigentumsförderung. Diese Grenze solle nun angehoben werden. Zudem könnten die Kredithöhen steigen. Die Abstimmung im Kabinett hierzu laufe noch, fügte die Ministerin hinzu. Sie sei aber zuversichtlich, dass die verbesserten Konditionen in wenigen Wochen verabschiedet werden könnten.

Geywitz kündigte zudem an, die Förderung für Wohnheime für Auszubildende und Studierende bis 2025 zu verlängern. Hier wolle man eine Milliarde Euro zusätzlich investieren. Hintergrund ihrer Äußerungen ist die aktuelle Krise in der Baubranche. Viele Unternehmen klagen über einen Mangel an Aufträgen. Gleichzeitig wird vor allem in den Städten dringend Wohnraum benötigt.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.