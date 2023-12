Schleppende Bauplanungen

Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (IMAGO / Jens Schicke)

Dazu wolle sie das Baugesetzbuch weiterentwickeln, sagte die SPD-Politikerin der "Welt am Sonntag". Die Vorgaben sollen demnach praxisnäher werden und schnellere Verfahren ermöglichen. So müssten Bebauungspläne künftig in zwölf Monaten erstellt werden. Daneben sollen Umweltberichte in ihrem Umfang reduziert und verständlicher gestaltet werden. Laut Geywitz soll auch das Bauen innerhalb von Städten einfacher werden. Dabei gehe es um Ausnahmegenehmigungen etwa für Aufstockungen, eine bessere Nutzung von Baulücken und eine bessere Umnutzung von Gebäude in City-Lagen. Ein Entwurf für eine Novelle sei bereits in Arbeit. Zusätzlich will die Ministerin den Städten und Gemeinden schärfere Instrumente gegen Baulandspekulation an die Hand geben.

Zu diesem Zweck werde es auch Vorschläge geben, wie Kommunen "Bodenpolitik für die ganze Gesellschaft" machen können.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.