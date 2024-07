Bundesbauministerin

Drohnenaufnahme eines Dorfs in Niedersachsen. (imago images / Norbert Neetz)

Die SPD-Politikerin sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", in den Großstädten und Metropolregionen herrsche ein riesiger Bedarf an Wohnraum. Gleichzeitig stünden woanders knapp zwei Millionen Wohnungen leer. Geywitz fügte hinzu, Homeoffice und Digitalisierung böten inzwischen neue Möglichkeiten für das Leben und Arbeiten im ländlichen Raum. Dies wolle die Regierung stärken. Die Ministerin betonte, gerade in kleinen und mittelgroßen Städten sei das Potenzial groß, weil es auch dort Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte gebe.

Die Bundesregierung hatte sich zu ihrem Antritt vor drei Jahren vorgenommen, den Bau von 400.000 Wohnungen pro Jahr zu errreichen. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit aber nur rund 295.000 fertig.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.