Es sorge vielerorts zu Recht für Verärgerung, wenn sich nur noch Vermögende von auswärts Bauland leisten könnten, sagte die SPD-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Konkret warb sie in diesem Zusammenhang für das Instrument des so sogenannten "Einheimischenmodells". Damit könnten Grundstücke bereits jetzt zu vergünstigten Preisen in einem fairen Verfahren an Ortsansässige vergeben werden statt an einen Höchstbietenden. Bislang würden solche Sonderregeln aber nur selten genutzt, obwohl sich der Bund bei der EU dafür eingesetzt habe.

Geywitz fügte hinzu, ihr Ministerium wolle den Kommunen das Instrument des Einheimischenmodell bekannter machen und ihnen auch die Anwendung erleichtern.

