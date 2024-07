Bundesbauministerin

Geywitz will wegen Wohnungsnot Menschen zu Umzug aufs Land bewegen

Bundesbauministerin Geywitz will wegen der Wohnungsnot in den Großstädten den Umzug von Menschen aufs Land oder in kleinere Städte fördern. Die SPD-Politikerin sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", in den Großstädten und Metropolregionen herrsche ein riesiger Bedarf an Wohnraum. Gleichzeitig stünden woanders knapp zwei Millionen Wohnungen leer.

27.07.2024