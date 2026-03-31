Nach der Niederlage im Stuttgarter Testspiel gegen die DFB-Elf hat Ghana Trainer Otto Addo entlassen. (picture alliance / Fußball-News Saarland / Sebastian Bach)

Für die Black Stars war es die vierte Niederlage nacheinander, zuvor hatten sie mit 1:5 in Österreich verloren. Der frühere Bundesligaspieler Addo (50) war seit März 2024 im Amt gewesen.

Der Verband erklärte in einer kurzen Stellungnahme, man danke Otto Addo für seine Verdienste um die Mannschaft und wünsche ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute. Addos Nachfolger werde "zu gegebener Zeit" bekannt gegeben.

Ghana spielt bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in einer Gruppe mit England, Kroatien und Panama.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.