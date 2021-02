„Ghost Festival der Spannungen:Künstler“

Für Gideon Klein ging es im Alter von 25 Jahren ums nackte Überleben. Kurz vor seinem Abtransport nach Auschwitz beendete er 1944 in Theresienstadt sein Streichtrio. In den Wiederholungen zackiger Motive mag man die Unausweichlichkeit seiner Lage erkennen, aber der Komponist trotzte ihr mental, in dem er eigentümlich nachdrücklich Melodien seiner Heimat Mähren in dem Werk verewigte.

Erinnerungen einer anderen Zeit

Dagegen wirkt Dvořáks zweites Klaviertrio von 1876 wie der Traum einer Vergangenheit, in der die romantische Idealisierung des Dunklen noch in Mode war. Das Klavier präsentiert Mondschein-Momente en suite und auch das schwarze Scherzo und die Schlusspolka kosten den Moll-Charakter genussvoll aus.

Auf sehnsuchtsvolle Fragen konnte auch Brahms inbrünstigst antworten. In seinem zweiten Klavierquartett kleidet er seine Themen scheinbar mühelos wechselnd in dramatische und zarte, verspielte und melancholische Farben. 100 Jahre später betrachtete der 21-jährige Lachenmann die Romantik nur noch durch die Avantgardistenbrille. Fünfmal variierte er 1956 einen Schubertschen Tanz, brach ihn auf und rationalisierte in Anlehnung an Motivtechniken Schönbergs und Strawinskys. Heute allerdings wirkt die Komposition auf Lachenmann wie ein eigenes Souvenir aus der Jugend.

Lars Vogt lädt mit dem Dlf zum Ghost Festival

Da das Kammermusikfest Spannungen in der Eifel in diesem Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, hat Festivalleiter Lars Vogt kurzerhand seine Kolleginnen und Kollegen in die Jesus-Christus-Kirche nach Berlin geladen, um dort mit Unterstützung des Deutschlandfunks ein Ghost Festival zu veranstalten.

Florian Donderer, Barbara Buntrock und Tanja Tetzlaff spielen Gideon Kleins Streichtrio beim Ghost Festival (Deutschlandradio / Angie Herrlich)

Gideon Klein

Streichtrio

Antonín Dvořák

Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nr. 2 g-Moll, op. 26

Helmut Lachenmann

5 Variationen über ein Thema von Franz Schubert für Klavier

Johannes Brahms

Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello Nr. 2 A-Dur, op. 26

Florian Donderer, Violine

Christian Tetzlaff, Violine

Antje Weithaas, Violine

Barbara Buntrock, Viola

Gustav Rivinius, Violoncello

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Mario Häring, Klavier

Alexander Schimpf, Klavier

Lars Vogt, Klavier

Aufnahme vom 28.6.2020 aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin