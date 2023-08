Wunsch nach mehr internationalem Gewicht

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sind als Gäste geladen. Außenministerin Baerbock sagte bei einer Veranstaltung des Medienunternehmens "The Pioneer", sie werde das Treffen mit Interesse beobachten.

Der Gründer der südafrikanischen Denkfabrik "Institute for Security Studies" in Pretoria, Jakkie Cilliers, hält die Entschlusskraft der Brics für begrenzt. Langfristig dürfte die unvermeidliche Rivalität zwischen China und Indien die größte Herausforderung sein , sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Eine störungsfreie Beziehung zwischen den fünf Ländern sei nicht möglich, betonte auch die indische Politologin Anuradha Chenoy von der Jindal Global University in Sonipat. Es gebe zwar unterschiedliche strategische Vorstellungen, aber auch Gemeinsamkeiten wie das Ziel, die Dominanz des US-Dollars auf den Weltmärkten zu brechen , sagte sie dem kanadischen Rundfunk CBC.