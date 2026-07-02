Nach WM-Aus

Julian Nagelsmann (Federico Gambarini / dpa )

Einem Bericht der "Frankfurter Rundschau" zufolge soll die Ablösung von Nagelsmann ausgemachte Sache sein. Der Verband äußerte sich bislang nicht.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Mittwoch in einer internen Mail an hochrangige Ehren- und Hauptamtliche über den Stand der Dinge informiert. Man werde weiter fortlaufend berichten. Über die Auflösung eines Vertrags von Nagelsmann würde der DFB-Aufsichtsrat entscheiden, ebenso bei einer Verpflichtung eines Nachfolgers.

Bei der Sitzung waren nach Informationen der "Bild" Neuendorf, Sportdirektor Rudi Völler, Liga-Boss Hans-Joachim Watzke und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig dabei.

Klopp wird als Nachfolger gehandelt

Nagelsmann hat noch einen Vertrag bis zur EM 2028. Unmittelbar nach der Niederlage im Sechzehntelfinale gegen Paraguay hatte er einen Rücktritt ausgeschlossen. Als sein möglicher Nachfolger gilt Jürgen Klopp, derzeit noch Head of Global Soccer bei Red Bull.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.