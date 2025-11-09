Diplomatie

Das Logo des Gipfeltreffens zwischen den Celac-Staaten und der EU. (imago / Agencia EFE / imago stock&people)

Ziel des Treffens in der Stadt Santa Marta ist es, die Partnerschaft zwischen den beiden Staatenbündnissen zu stärken. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Gespräche über die Bereiche Energie, Klimawandel und internationale Sicherheit.

Die Bundesregierung wird bei dem Treffen durch Außenminister Wadephul vertreten. Vor seiner Abreise erklärte der CDU-Politiker, Deutschland stehe bereit, sich gemeinsam mit den Celac-Staaten für Frieden und Sicherheit in der Region zu engagieren. Mit mehr als einer Milliarde Menschen repräsentieren die EU und Celac zusammen 14 Prozent der Weltbevölkerung und 21 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.