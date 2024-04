Songwriter Dickey Betts bei einem Auftritt in Nashville, Tennessee. (2014) (Getty Images via AFP / RICK DIAMOND)

Er sei nach langer Krankheit in seinem Haus in Florida gestorben, teilte sein Manager mit. Betts wurde 80 Jahre alt. Die 1969 gegründete Allman Brothers Band beeinflusste mit ihrem Südstaatenrock viele andere Musiker. Betts komponierte für die Band unter anderem die Stücke "Ramblin’ Man", "Jessica" und "In Memory of Elizabeth Reed". In den 1990er Jahren trennte sich die Band jedoch im Streit von Betts. 1995 wurde die Allman Brothers Band Teil der Rock & Roll Hall of Fame.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.