Tony Clarkin live bei einem Konzert der Gotthard & Magnum European Tour 2022 in Hannover 2022. (Imago / Christoph Speidel)

Clarkin hatte Magnum 1972 zusammen mit Sänger Bob Catley gegründet. Die beiden waren die einzigen konstanten Mitglieder der Gruppe. In den 80er-Jahren feierte die Band große Erfolge mit Alben wie "On a Storyteller's Night" oder "Wings Of Heaven".

Das 23. Studioalbum "Here Comes The Rain" soll trotz Clarkins Tod wie geplant am Freitag veröffentlicht werden.

