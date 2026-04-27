Die Präsidentin der Einrichtung, Joost, würdigte Zschoch als ausgewiesene Expertin der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Auch Außenminister Wadephul verwies auf die langjährige Erfahrung der neuen Generalsekretärin, die darüber hinaus international bestens vernetzt sei und den notwendigen Mut zur Veränderung mitbringe.
Gitte Zschoch soll ihr Amt im Juli übernehmen. Derzeit ist sie Generalsekretärin des Instituts für Auslandsbeziehungen, das unter anderem für den deutschen Beitrag der Biennale in Venedig zuständig ist.
Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.