Fußball-Bundesliga
Gladbach sichert sich gegen Dortmund den Klassenerhalt
Borussia Mönchengladbach hat in der Fußball-Bundesliga mit 1:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen.
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Mit dem Sieg sicherte sich die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski den Klassenerhalt. Auch Mainz 05 bleibt in der ersten Liga. Die Mannschaft gewann beim FC Sankt Pauli mit 2:1.
Im dritten Sonntagsspiel trennten sich der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg mit einem 1-zu-1-Unentschieden.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.