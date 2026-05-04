Fußball-Bundesliga
Gladbach sichert sich gegen Dortmund den Klassenerhalt

Borussia Mönchengladbach hat in der Fußball-Bundesliga mit 1:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen.

    Der Fußballer Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) grätscht vor dem Spieler Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach) und versucht den Ball zu treffen.
    Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) im Zweikampf um den Ball (picture alliance / pepphoto / Horst Mauelshagen)
    Mit dem Sieg sicherte sich die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski den Klassenerhalt. Auch Mainz 05 bleibt in der ersten Liga. Die Mannschaft gewann beim FC Sankt Pauli mit 2:1.
    Im dritten Sonntagsspiel trennten sich der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg mit einem 1-zu-1-Unentschieden.
    Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.