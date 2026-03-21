Fußball-Bundesliga

Zwischen Köln und Mönchengladbach stand es nach gut 20 Minuten bereits 2:2. Die Gladbacher gingen in der zweiten Hälfte wieder in Führung, der Kölner Eric Martel erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich. Beide Mannschaften bleiben durch das Unentschieden im Abstiegskampf.
Bayern München gewann gegen Union Berlin mit 4:0. Nationalspieler Serge Gnabry traf doppelt.
Im Kampf um den Klassenerhalt fuhr Werder Bremen einen wichtigen Auswärtssieg beim Konkurrenten VfL Wolfsburg ein. Durch das 0:1 bleiben die Wolfsburger auf Platz 17 und damit einem direkten Abstiegsplatz.
Der Tabellenletzte 1. FC Heidenheim erkämpfte einen Punkt gegen Bayer Leverkusen. Der Ausgleich zum 3:3 fiel in der 85. Minute.
Borussia Dortmund drehte im eigenen Stadion nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand gegen Aufsteiger Hamburger SV das Abendspiel noch zu einem 3:2-Sieg.
Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.