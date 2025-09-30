Fußball-Bundesliga

Zurückgetreten: Gladbach-Sportchef Roland Virkus. (dpa / osnapix / Michael Titgemeyer )

Der Verein teilte mit, er habe Virkus auf dessen Vorschlag hin von seinen Aufgaben entbunden. Der 58-Jährige war wegen des schlechten Saisonstarts der Gladbacher zunehmend in die Kritik geraten. Am Wochenende hatte die Mannschaft zu Hause mit 4:6 gegen Eintrachtr Frankfurt verloren. Zwischenzeitlich hatte es 0:6 gestanden.

Virkus war seit 1990 im Verein und hatte den Posten des Sportchefs im Jahr 2022 als Nachfolger von Max Eberl übernommen, der damals aufgrund von Erschöpfungssymptomen zurückgetrat.

