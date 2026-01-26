Winterwetter in weiten Teilen Deutschlands ( dpa / Christoph Reichwein)

Im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg blieben in der Nacht rund 20 Fahrzeuge auf einer Autobahnüberleitung im Schnee stecken. Der Straßenbahnverkehr in Berlin musste wegen vereister Oberleitungen eingestellt werden. Auch andererorts müssen Bahnreisende mit Ausfällen rechnen.

In mehreren Landkreisen Niedersachsens kommt es wegen Schneefalls und Glätte zu Schulausfällen. Betroffen sind die Landkreise Celle, Gifhorn, Hameln-Pyrmont und Helmstedt, wie aus einer Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale hervorgeht. Für die berufsbildenden Schulen in den Landkreisen Celle und Helmstedt wurde demnach Distanzunterricht angeordnet.

