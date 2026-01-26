Winterwetter in weiten Teilen Deutschlands ( dpa / Christoph Reichwein)

Im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg blieben in der Nacht rund 20 Fahrzeuge auf einer Autobahnüberleitung im Schnee stecken. Das Technische Hilfswerk war im Einsatz, um Fahrzeuge zu bergen. Wetterbedingte Unfälle wurden unter anderem auch aus Hessen, Niedersachsen, Thüringen und Bayern gemeldet. Der Straßenbahnverkehr in Berlin musste wegen vereister Oberleitungen eingestellt werden. Die Deutsche Bahn meldet wegen des Winterwetters Einschränkungen und Ausfälle im Fernverkehr.

Außenminister Wadephul verlegte wegen gefrierenden Regens den Abflug zu einer eintägigen Reise nach Lettland und Schweden kurzfristig von Berlin nach Leipzig, wie das Auswärtige Amt mitteilte.

Für große Teile Mecklenburg-Vorpommerns gelten Unwetterwarnungen wegen Glättegefahr, im Osten des Landes sogar wegen extremen Glatteises. In mehreren Landkreisen Niedersachsens und Bayerns kommt es wegen Schneefalls und Glätte zu Schulausfällen. So fällt etwa in ganz Unterfranken sowie in Teilen Mittelfrankens der Präsenzunterricht aus.

Mit steigenden Temperaturen über dem Gefrierpunkt entspannt sich die Lage regional. Dennoch rechnen Wetterexperten weiter mit erheblichen Einschränkungen.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.