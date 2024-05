Warenhauskette

Eine Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof auf der Frankfurter Zeil an der Hauptwache. (dpa / picture alliance / Frank Rumpenhorst)

In den vergangenen Wochen waren Forderungen in Höhe von rund 890 Millionen Euro angemeldet worden. Voraussichtlich fließen nur bis zu 22,5 Millionen Euro - also 2,5 Prozent - an die Gläubiger zurück. Zahlungen aus den Ansprüchen gegen den bisherigen Eigentümer, die Signa-Gruppe des Unternehmers René Benko, könnten die Quote noch leicht erhöhen. Weil vom finanziell angeschlagenen Mutterkonzern zugesagte Hilfen ausgeblieben waren, rutschte Galeria zu Jahresbeginn erneut in die Insolvenz.

Nach der Zustimmung für den Insolvenzplan durch die Gläubiger kann Galeria Karstadt Kaufhof von einer Investmentgesellschaft und dem Unternehmer Bernd Beetz übernommen werden. Geplant ist, bundesweit 16 der verbliebenen 92 Filialen zu schließen. Von den derzeit 12.800 Arbeitsplätzen sollen 1400 wegfallen, viele davon in der Zentrale in Essen.

