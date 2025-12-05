Kosequenz aus Social-Media-Post

Die MV-Gleichstellungsbeauftragte Wenke Brüdgam ist zurückgetreten. (Bernd Wüstneck / dpa-Zentralbild / d / Bernd Wüstneck)

Die Politikerin der Partei Die Linke zog damit die Konsequenz aus einem Posting in Sozialen Medien. Darin hatte Brüdgam erklärt, Deutschland-Flaggen abgerissen zu haben. Inzwischen löschte sie den Beitrag. Der Landesvorsitzende der Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern, Herbst, erklärte, Brüdgam habe sich mit ihrer Aktion gegen den Aufruf aus rechtsextremen Kreisen gestellt, Deutschlandflaggen an fremden Gebäuden anzubringen.

Ministerpräsidentin Schwesig begrüßte den Rückzug Brüdgams. Die SPD-Politikerin sagte, das veröffentlichte Video sei inakzeptabel gewesen. Über die Neubesetzung im Amt der Gleichstellungsbeauftragten werde sie nun mit dem Justizministerium beraten.

