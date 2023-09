Beatles-Gitarrist Paul McCartney im Jahr 1961 in Hamburg (imago images / ZUMA / Keystone / imago stock&people via www.imago-images.de)

McCartney hatte den Angaben zufolge das Instrument 1961 im Hamburger Steinway Musikhaus gekauft, bevor es acht Jahre später verschwand. Die Gitarre ist auf Songs wie "Love Me Do" und "She Loves You" aus dieser Zeit zu hören und war auch in dem Beatles-Film "Get Back" von 1969 zu sehen. Was nach den Filmarbeiten mit dem Instrument geschah, ist unbekannt. Eine Vermutung ist, dass es gestohlen wurde.

