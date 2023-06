Die Entwicklung der Weltwirtschaft ist laut der Weltbank weiter unsicher. (dpa)

Das teilte die Weltbank in ihrer aktuellen Prognose mit. Nach einem Wachstum von 3,1 Prozent im vergangenen Jahr, werde es in diesem Jahr nur noch bei 2,1 Prozent liegen. Damit hoben die Experten ihre Vorhersage im Vergleich zum Januar leicht an. Dennoch handle es sich um eine der schwächsten Wachstumsraten der vergangenen fünf Jahrzehnte. Dadurch könnten substanzielle Fortschritte beim Kampf gegen die Armut oder den Klimawandel verlangsamt werden.

Dem Bericht zufolge könnte sich die Weltwirtschaft im kommenden Jahr leicht erholen. Die Experten rechnen dann mit einem Wachstum von 2,4 Prozent.

