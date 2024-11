Meinungsforschung

Die Menschen in Deutschland sind wieder glücklicher als vor ein paar Jahren - beim Familienleben gibt es aber noch Luft nach oben. (picture alliance / Westend61 / Anastasiya Amraeva)

Der Leiter der Studie , der Freiburger Wissenschaftler Raffelhüschen, sagte, die Krisen der Jahre 2020 bis 2023 seien für einen Großteil der Bevölkerung offenbar überwunden. Im Schnitt gaben die Befragten ihre Zufriedenheit mit einem Wert von 7,06 Punkten an. Die Skala geht von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (vollkommen zufrieden).

In Hamburg leben die glücklichsten Menschen

Am zufriedensten sind die Menschen der Studie zufolge in Hamburg, das 7,38 Punkte erreichte. Hamburg glänze durch eine hohe Wirtschaftskraft, eine gute Gesundheitsversorgung, gute Schulen und Betreuungseinrichtungen. Bayern und Schleswig-Holstein folgen mit jeweils 7,23 Punkten. Am wenigsten zufrieden sind demnach die Menschen im Saarland (6,73), in Berlin (6,63) und Mecklenburg-Vorpommern (6,17).

Raffelhüschen: Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht

Professor Raffelhüschen betonte, Zufriedenheit sei ein subjektives Empfinden. Gestiegen ist sie seinen Worten zufolge insbesondere bei denjenigen, die während der Corona-Pandemie besonders belastet waren: bei Alleinlebenden, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie berufstätigen Müttern. Tarifabschlüsse und der Rückgang der Inflation hätten zur Lebenszufriedenheit beigetragen. Allerdings sei der Höchstwert von 7,14 aus dem Jahr 2019 unmittelbar vor Corona noch nicht wieder erreicht.

Auffällig sei, dass die Zufriedenheit mit dem eigenen Familienleben mit 7,53 Punkten noch deutlich hinter dem Wert der Vor-Corona-Zeit (8,02) herhinke. Familien kämpfen demnach weiterhin nicht nur mit den Folgen der Pandemie, sondern auch mit hohen Lebenshaltungskosten.

Für die Umfrage wurden von Juli 2023 bis Juni 2024 mehr als 12.400 Menschen ab 16 Jahren durch das Institut für Demoskopie Allensbach zur allgemeinen Lebenszufriedenheit befragt. Ergänzend wurden zu den Lebensbereichen Arbeit, Einkommen, Familie und Gesundheit von Februar bis April 2024 gut 3.100 Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren befragt. Das Berliner Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragte zudem 2.000 Deutsche zwischen 18 und 65 Jahren zu Ost-West-Unterschieden. Durchgeführt wurden die Befragungen im Auftrag der Süddeutschen Klassenlotterie SKL.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.