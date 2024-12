Weihnachtsamnestie

Jedes Jahr werden in Deutschland vor Weihnachten Häftlinge begnadigt. (picture alliance / dpa)

Die größte Zahl an Weihnachtsamnestien gibt es demnach in Nordrhein-Westfalen; dort kommen 248 Gefangenen vorzeitig frei. In Baden-Württemberg sind es 160 Häftlinge. Insgesamt ist die Zahl laut dpa geringer als im Jahr davor; damals waren es mehr als 1.000 Gefangene .

Die vorzeitigen Entlassung sind an Bedingungen geknüpft: Die betreffenden Personen müssen sich hinter Gittern einwandfrei verhalten haben, und der offizielle Entlassungstermin muss ohnehin zwischen Ende November und Anfang Januar anstehen. Zudem darf die Haftzeit nicht mehr als zwei Jahre betragen. Eine Ausnahme bildet Bayern: Dort wird prinzipiell nie zum Jahresende amnestiert.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.