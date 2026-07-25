Bundesverband der Deutschen Industrie

Tanja Gönner ist die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Die Lage sei kritisch, sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Gönner der Nachrichtenagentur DPA. Die Zollpolitik der USA und Chinas Marktverzerrungen

verschärften den Wettbewerb. Sie betonte aber zugleich, dass die schleichende Deindustrialisierung hierzulande gestoppt werden könne. Gerade in der industriellen

Produktion habe man durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz große Chancen. Dort entstünden Daten, Prozesse und Anwendungskompetenz, die die Tech-Konzerne nicht hätten - und genau deshalb wollten diese Zugang dazu.

Gönner meinte, entscheidend für den Erfolg seien Rahmenbedingungen, die Investitionen in die Transformation ermöglichten.

Der BDI versteht sich als Vertretung von rund 100.000 großen, mittleren und kleineren Unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.