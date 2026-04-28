Auch die italienische Übersetzerin Anita Raja und der deutsch-griechische Theaterregisseur Prodromos Tsinikoris werden geehrt. Mit ihrem künstlerischen und kulturellen Wirken prägten alle Preisträger europäische Perspektiven und lieferten Antworten auf Migration, Flucht und gesellschaftliche Transformationen, heißt es weiter.
Die Goethe-Medaille gilt als wichtigste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik in der Bundesrepublik.
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.