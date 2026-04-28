Auszeichnung
Goethe-Medaillen gehen nach Estland, Griechenland und Italien

Die Goethe-Medaille geht in diesem Jahr an den estnischen Komponisten Arvo Pärt. Er habe im Laufe seiner langen künstlerischen Laufbahn eine einzigartige kompositorische Sprache gefunden, die Menschen auf der ganzen Welt berühre, begründete die Jury ihre Entscheidung.

    Arvo Pärt im Portrait; er lacht - im Hintergrund ist ein aufgeschlagenes Notenheft zu sehen.
    Der estnische Komponist Arvo Pärt (picture alliance / dpa / Japan Art Association / Handout)
    Auch die italienische Übersetzerin Anita Raja und der deutsch-griechische Theaterregisseur Prodromos Tsinikoris werden geehrt. Mit ihrem künstlerischen und kulturellen Wirken prägten alle Preisträger europäische Perspektiven und lieferten Antworten auf Migration, Flucht und gesellschaftliche Transformationen, heißt es weiter.
    Die Goethe-Medaille gilt als wichtigste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik in der Bundesrepublik.
    Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.