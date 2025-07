Die Löscharbeiten in der Gohrischheide gehen weiter - zuletzt hat Regen für eine Beruhigung der Lage gesorgt. (IMAGO / Andre März)

Nach Angaben des Landkreises gibt es in dem betroffenen Gebiet aber immer wieder aufflammende Abschnitte. Die Löscharbeiten sollen am Vormittag per Hubschrauber fortgesetzt werden. Bisher sind rund 2.100 Hektar von dem Brand betroffen. Damit ist in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg eine größere Fläche abgebrannt als sonst im Schnitt in einem Jahr in ganz Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.