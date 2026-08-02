Der deutsche Olympiasieger gewann vor Titelverteidiger Jauhen Salaty aus Belarus, der unter neutraler Flagge startete, und dem griechischen Weltmeister Stefanos Ntouskos.
Der deutsche Herren-Achter gewann die Silbermedaille. Das Team musste sich im Finale nur dem rumänischen Achter geschlagen geben. Bronze ging an die Mannschaft aus dem Gastgeberland.
Gestern hatten bereits der Doppelvierer und der Zweier ohne Steuermann jeweils der Männer zwei Goldmedaillen für Deutschland geholt.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.