Meist wird Gold in Form von Goldmünzen oder Barren gekauft. Die Preise - auch für Silber - erreichen Rekordhochs. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Gold stieg zu Wochenbeginn in der Spitze um gut zwei Prozent auf rund 4.690 Dollar je Feinunze. Eine Feinunze entspricht etwa 31,1 Gramm. Silber verteuerte sich in der Spitze um 4,6 Prozent auf bis zu rund 94 Dollar. Vor allem Gold gilt bei vielen Investoren als gute Geldanlage in Zeiten politischer Unsicherheiten. Das trifft teilweise auch auf Silber zu. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für Anwendungen rund um künstliche Intelligenz, Robotik und Energie benötigt wird. Vergangenes Jahr legte der Preis für Silber im Vergleich zu Gold deutlich stärker zu.

