Beverly Hills

Das sind die Auszeichnungen von den "Golden Globes" in der Stadt Los Angeles. (AP)

Das Nachkriegsepos gewann den Preis als bester Film in der Kategorie Drama. Zudem wurde Hauptdarsteller Adrien Brody für seine Rolle als bester Schauspieler geehrt. Brady Corbet wurde in der Kategorie "Beste Regie" ausgezeichnet.

Auch der Musical-Thriller "Emilia Pérez" holte mehrere Golden Globes, darunter als bester Film in der Kategorie Komödie/Musical und als bester fremdsprachiger Film. Der fast vollständig auf Spanisch gedrehte Film erzählt die Geschichte eines mexikanischen Drogenbarons, der ein neues Leben als Frau beginnen will.

Als beste Schauspielerin in der Kategorie Drama wurde die Brasilianerin Fernanda Torres für ihre Rolle in dem Film "I'm still here" geehrt. Die Schauspielerin Demi Moore wurde als beste Hauptdarstellerin in der Kategorie "Komödie" für ihre Rolle in "The Substance" ausgezeichnet, der Preis für den besten Schauspieler in der gleichen Kategorie ging an Sebastian Stan für dessen Rolle in "A Different Man".

Der Verband der Auslandspresse verleiht die "Golden Globes" in insgesamt 27 Kategorien in Film und Fernsehen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.