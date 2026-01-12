Los Angeles

Mehrere "Golden Globes" vor der Verleihung. (AP)

Bei der 83. Verleihung erhielt der Film "Hamnet" von Regisseurin Chloé Zhao über die Familie von William Shakespeare die Auszeichnung als bestes Filmdrama. Der Preis in der Kategorie Komödie ging an "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson, der auch für die beste Regie geehrt wurde. Als bester Hauptdarsteller in einer Komödie wurde der französisch-amerikanische Schauspieler Timothée Chalamet ausgezeichnet - für seine Rolle in dem Film "Marty Supreme", in dem er einen aufstrebenden Tischtennisspieler in den 1950er Jahren spielt. Die Australierin Rose Byrne siegte in dieser Kategorie für ihre Rolle als überforderte Mutter in der Tragikkomödie "If I had Legs I´d Kick You". Die brasilianische Produktion "The Secret Agent" des Regisseurs Kleber Mendonça Filho wurde als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet. Dessen Hauptdarsteller Wagner Moura erhielt den Golden Globe in der Kategorie Drama.

Die Golden Globes gelten als wichtiger Indikator für die Oscar-Verleihung am 15. März.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.