Los Angeles

Bei der 83. Verleihung der Film- und Fernsehpreise erhielt unter anderen der französisch-amerikanische Schauspieler Timothée Chalamet die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in einer Komödie. Er bekam sie für seine Rolle in dem Film "Marty Supreme", in dem er einen aufstrebenden Tischtennisspieler in den 1950er Jahren spielt. Die Australierin Rose Byrne siegte in dieser Kategorie für ihre Rolle als überforderte Mutter in der Tragikkomödie "If I had Legs I´d Kick You". Der Golden Globe für die beste Regie ging an den US-Amerikaner Paul Thomas Anderson für den Film "One Battle after Another". Die brasilianische Produktion "The Secret Agent" des Regisseurs Kleber Mendonça Filho wurde als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet.

Die Golden Globes gelten als wichtiger Indikator für die Oscar-Verleihung am 15. März.

