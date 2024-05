Filmfestspiele in Cannes

Die US-Schauspielerin Meryl Streep (picture alliance / Chris Pizzello / Invision / AP)

Die Festivalleiter Thierry Frémaux und Iris Knobloch teilten weiter mit, dass Streep die Ehrung bei der Eröffnungsfeier erhalten werde. Es ist erst das zweite Mal, dass die Schauspielerin an dem Filmfestival teilnimmt. Vor 35 Jahren hatte sie in Cannes einen Darstellerpreis für ihre Rolle in dem Film "Ein Schrei in der Dunkelheit" erhalten.

Streep hat mehr als 60 Filme gedreht. Sie wurde 21 Mal für einen Oscar nominiert und hat ihn drei Mal gewonnen, zuletzt 2012 für ihre Rolle als britische Premierministerin Margaret Thatcher. In Erinnerung blieben unter anderem auch ihre Rollen in "Kramer gegen Kramer", "Jenseits von Afrika" und "Der Teufel trägt Prada".

Goldene Ehrenpalme auch für George Lucas

Die 77. Filmfestspiele von Cannes finden vom 14. bis 25. Mai an der französischen Mittelmeerküste statt. Dann soll auch "Star Wars"-Erfinder George Lucas eine Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk erhalten.

Im Hauptwettbewerb sind in diesem Jahr viele französische und US-Produktionen zu sehen, darunter der Monumentalfilm "Megalopolis" von Francis Ford Coppola. Nur bei vier der 22 Filme führten Frauen Regie. Deutsche Filme sind dieses Jahr nicht im Wettbewerb.

Erstmals gibt es bei dem Festival auch einen Wettbewerb für sogenannte immersive Werke, die Technologien wie virtuelle oder erweiterte Realität nutzen. Den Vorsitz der Jury hat die Filmemacherin Greta Gerwig, die zuletzt mit der Komödie "Barbie" enormen Erfolg hatte.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.