Medienpreis

Ehrenpreisträgerin Katrin Sass (M) und weitere Preisträger der Goldenen Henne. (Hendrik Schmidt / dpa )

Die Goldene Henne gilt als Deutschlands größter Publikumspreis, die Preisträger werden von den Zuschauern gewählt. Die Entertainerin Barbara Schöneberger wurde bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet. Weitere Publikumspreise gingen an Sänger Michael Patrick Kelly, Biathletin Franziska Preuß und Schauspielerin Nora Tschirner.

Ehrenpreise für Helden des Alltags

Zudem vergab die Jury mehrere Ehrenpreise: Ann-Kathrin Rahmel und Christian Wieseler von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Berlin, bekamen eine Henne als "Helden des Alltags". Mit dem Charity-Preis wurden die Kinderklinikkonzerte e.V. geehrt. Der Verein organisiert seit Jahren kostenlose Live-Konzerte in Kinderkliniken und auf Kinderstationen in ganz Deutschland. Für ihre Musik wurde Sarah Connor ausgezeichnet, den Comedy-Preis erhielt Till Reiners. Schauspielerin Katrin Sass wurde für ihr künstlerisches Lebenswerk geehrt.

Die Goldene Henne wird seit 1995 in Erinnerung an die 1991 verstorbene Entertainerin Helga Hahnemann vergeben. Rekordpreisträgerin ist Helene Fischer mit acht Auszeichnungen.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.