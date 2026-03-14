Schmähpreis

Nicht wirklich begehrt: Der Schmäh-Filmpreis "Golde Himbeere" (www.imago-images.de)

Diese Film-Schmähpreise werden jedes Jahr am Vortag der Oscar-Verleihung vergeben. "Top-Gewinner" der Preisverleihung war "Krieg der Welten" mit fünf Razzies (kurz für Raspberry, zu Deutsch Himbeere). Er wurde auch zum schlechtesten Film des Jahres 2025 gekürt. Hauptdarsteller Ice Cube wurde als schlechtester Schauspieler ausgezeichnet.

Schneewittchen und die sieben Zwerge sind "schlechtestes Leinwandpaar"

Beim Disney-Remake "Schneewittchen" kritisierten die Organisatoren vor allem die computergenerierten Zwerge: Sie seien "furchterregend, ja geradezu erschreckend und grell unecht". Der Preis für den schlechtesten Nebendarsteller gehe deshalb "an alle sieben künstlichen Zwerge". Zusammen mit Schneewittchen bekamen sie auch den Preis in der Sparte "schlechtestes Leinwandpaar". Die Himbeere als schlechteste Hauptdarstellerin ging an die Australierin Rebel Wilson für ihre Rolle in der von Kritikern zerrissenen Action-Komödie "Bride Hard".

Der diesjährige Razzies Redeemer Award ging an US-Schauspielerin Kate Hudson. Den "Erlöserpreis" bekommen Darsteller, die durch eine gute filmische Leistung eine Himbeere von früher wieder wettmachen. Das schaffte Hudson nach Ansicht der Jury mit ihrer Rolle in dem Musikfilm "Song Sung Blue". Sie könnte der 46-Jährigen auch den Oscar als beste Hauptdarstellerin einbringen.

Gegenstück zu den Oscars

Die Razzies (kurz für Raspberry, zu Deutsch Himbeere) wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Nach Angaben der Gruppe stimmen über 1.200 Filmkritiker und Kinofans aus den USA und weiteren Ländern ab.

Die diesjährigen Oscars werden am Sonntag in Hollywood verliehen. Der Vampir-Horrorfilm "Blood & Sinners" von US-Regisseur Ryan Coogler ist in 16 Kategorien nominiert, ein Rekord in der Geschichte der Oscars. Favorit auf die Auszeichnung als bester Film ist allerdings der satirische Action-Thriller "One Battle After Another".

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.