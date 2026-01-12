Anlageklasse

Gold gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten (Archivbild). (AFP / David Gray)

In der Spitze kostete die Feinunze erstmals mehr als 4.600 US-Dollar. Analysten begründeten dies unter anderem mit der Lage im Iran und zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten. Auch das aktuelle juristische Vorgehen der Trump-Regierung gegen den Vorsitzenden der Notenbank FED, Powell, wurde als Grund genannt. Powell bezeichnete die Schritte gegen sich als politisch motiviert.

Gold gilt als sogenannter sicherer Hafen in Krisenzeiten und war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Noch stärker verteuerte sich 2025 der Silberpreis. Dieser legte um mehr als fünf Prozent zu. Das bisherige Rekordhoch für Silber betrug Ende Dezember 84 Dollar je Feinunze.

